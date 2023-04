Emanuele Valeri, esterno mancino della Cremonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita persa contro l’Atalanta.

“C’è molto rammarico – spiega Valeri – abbiamo giocato molto bene, poi loro sono usciti fuori anche grazie ai loro cambi”.

“Siamo stati in partita fino al 90esimo – conclude l’esterno -Noi dobbiamo guardare avanti e fare più punti possibili, sia per noi, sia per i tifosi. Mercoledì c’è già una parità importante, non è impossibile”.

