Dal 03 dicembre sono già 15 gli eventi andati in scena all’interno della stagione eventi 2022-23 del Centro Musica Pizzighettone. Il 16° sarà il primo evento che vedrà musica e teatro in un’unica serata dedicata a Rino Gaetano. “Aida e altre storie d’Italia” è il titolo dello spettacolo di teatro-canzone pensato e studiato dalla Piccola Impresa Teatrale che andrà in scena sabato 8 aprile.

Aida è un viaggio nelle storie della nostra Italia, un viaggio che inizia in una notte romana del 1973 e che ripercorre gli avvenimenti storici di quegli anni visti attraverso gli occhi curiosi e irriverenti di Rino Gaetano. Aida è un affresco teatrale che, attraverso i testi di Rino Gaetano cerca di interrogarsi sulla nostra epoca, trasformando così le canzoni del cantautore crotonese in parabole del presente, in storie che parlano di sfruttamento dell’uomo, di politica, di esclusione e di ribellione, fatti che porteranno a toccare alcuni avvenimenti della cronaca dei nostri giorni.

Con Matteo Ghisalberti (voce narrante)

Davide Cignatta (Chitarra e voce)

Sabrina Inzaghi (elaborazioni grafiche)

L’ingresso è gratuito per tutti i soci del #CentroMusicaPizzighettone che hanno rinnovato la tessera 22-23.

Per chi non l’avesse fatto o per chi volesse farla, lo può fare direttamente sul sito www.cmpizzighettone.it e il costo, di 10,00€, ha validità annuale. La tessera del Centro Musica Pizzighettone è un piccolo gesto che aiuta il Centro a sostenere tutti i progetti e le attività svolte durante l’anno ma soprattutto che vi permette di accedere ai numerosi eventi che ogni mese vengono organizzati.

