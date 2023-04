Il 6 marzo scorso, in serata, la polizia aveva fermato un romeno sul ponte del cavalcavia del cimitero e lo aveva arrestato per rapina impropria. Poco prima, l’uomo, con diversi precedenti di polizia, si era introdotto in un appartamento dove aveva rubato del denaro riposto sopra una mensola. Poi era fuggito, ma era stato inseguito dalla padrona di casa che era stata colpita al volto. L’accusa di rapina impropria gli ha fatto aprire le porte del carcere, ma l’uomo è stato ritenuto anche l’autore di due distinti casi di violenza sessuale commessi proprio quello stesso giorno poco dopo le 18 ai danni di due 18enni cremonesi, avvicinate e palpeggiate nei pressi della stazione ferroviaria. Il romeno è indagato per violenza sessuale.

Ad una delle ragazze, l’uomo ha rivolto apprezzamenti volgari e poi l’ha palpeggiata sui glutei, mentre l’altra, dopo essere scesa dal treno, è stata avvicinata nel piazzale delle Tranvie all’altezza di via Dante. Anche a lei, l’uomo ha fatto apprezzamenti e avances. Lei gli ha risposto che era fidanzata, che era in ritardo e che non desiderava essere disturbata, ma il romeno l’ha seguita e poi l’ha afferrata per un braccio, impedendole di allontanarsi.

“Dai ti offro da bere”, le ha detto, “perchè non vieni a casa mia?”, “se stai con me oggi ti pago”, “non sono geloso se hai un fidanzato”. Mentre la ragazza cercava di divincolarsi, lui le ha toccato i glutei, “come se fosse una vera e propria pacca”, e le ha palpeggiato con forza il seno. Sotto shock, la ragazza si è divincolata ancora, questa volta riuscendo a sfuggire alla sua presa e allontanandosi velocemente. Spaventata, la 18enne ha prima chiamato il padre, spiegandogli cosa le era accaduto, e poi ha sporto denuncia al comando dei carabinieri. L’altra ragazza molestata, invece, aveva presentato querela in Questura. Ad assisterle, gli avvocati Davide Garbetta e Monia Ferrari.

Entrambe hanno fornito la medesima descrizione del molestatore: un uomo di razza caucasica, occhi chiari, alto circa 1 metro e 70, corporatura robusta, con indosso una giacca a vento blu e dei pantaloni tipo tuta da ginnastica di colore grigio. In testa un cappellino.

Nel frattempo il romeno si era spostato in via Aselli per rubare nell’appartamento della donna che poi lo aveva inseguito. Grazie al prezioso aiuto di una passante, il responsabile era stato individuato e arrestato. L’uomo è stato ritenuto anche l’autore dei due episodi di molestie. Per lui, arresto per rapina impropria e doppia denuncia per violenza sessuale.

Sara Pizzorni

