La Medicina Legale cambia sede: da via San Sebastiano 14 si trasferisce all’Ospedale di Cremona. Da martedì 11 a venerdì 14 aprile 2023 l’attività sarà temporaneamente sospesa, per consentire il trasloco nei nuovi locali. Il servizio riprenderà regolarmente lunedì 17 aprile presso gli spazi del Padiglione 8. Tutti gli utenti con appuntamento programmato sono stati avvisati e riprogrammati dopo la riapertura.

La medicina legale avrà locali dedicati, che garantiranno la separazione dell’attività d’ufficio per invalidità e certificazioni monocratiche da quella della Commissione patenti. Rispetto alla sede precedente, il servizio potrà contare su spazi di visita accoglienti, una sala commissioni, due front office e due sale d’attesa – distinti per le rispettive attività – per garantire maggiore riservatezza e comfort, senza promiscuità tra i due servizi.

Migliora anche l’accessibilità: chi si reca alla Medicina legale potrà accedere dall’ingresso principale dell’ospedale anche a bordo dell’automobile (dichiarando l’accertamento alla sbarra) per poi uscire da via Ca’ del Ferro.

I pedoni potranno accedere da entrambi gli accessi. Per le persone con disabilità o ridotta mobilità sono disponibili parcheggi riservati nei pressi della struttura.

CONTATTI

Medicina Legale: medlegale.cremona@asst-cremona.it

Commissione patenti: commissionepatenti@asst-cremona.it

