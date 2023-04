A parlare ai microfoni di Cremona1, al termine del match perso 2-0 dalla Cremonese contro la Fiorentina, è stato il capitano Danile Ciofani.

“C’era un’atmosfera bellissima – ha esordito Ciofani -, comunque una semifinale di Coppa Italia è storia. Abbiamo avuto delle difficoltà, ma è finito solo il primo tempo di una sfida che ci vedrà ancora protagonisti a Firenze”.

L’attaccante grigiorosso quindi ha spiegato: “Dispiace perché abbiamo avuto delle occasione che avremmo potuto concretizzare: ci è mancato il gol. La Fiorentina è forte, lo sappiamo, come sappiamo che è difficile, ma ci prepariamo per il ritorno: dobbiamo continuare a lottare”.

“Sappiamo – ha aggiunto – che siamo in svantaggio di due gol, ma due gol si possono fare anche in 4 minuti: dovremo essere molto attenti e decisi, poi un rigore contro o un’espulsione possono capire anche a loro. Il calcio è particolare, ci siamo guadagnati questa semifinale e vogliamo giocarla al meglio. Poi se la Fiorentina avrà meritato, accetteremo il verdetto del campo: noi non possiamo che onorare e metterci tutto l’impegno”.

Ora testa alla sfida salvezza contro la Sampdoria: “Giriamo pagina e ci ributtiamo sul campionato: ci sono tanti punti in palio e tanti scontri diretti. Sappiamo che anche lì è difficile e ci prepariamo per quest’altra battaglia a Genova contro la Sampdoria”.

