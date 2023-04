È una Cremonese che arriva all’appuntamento con troppe preoccupazioni e poche certezze quella che perde l’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. I viola passano 2-0 allo Zini e costringono la truppa di Davide Ballardini a costruire un’impresa al ritorno.

Accolta da una coreografia da brividi della Curva Sud, la Cremonese appare lontana da quella di Napoli e Roma. Pesano forse sulle spalle questi due mesi abbondanti in cui in campionato non è arrivata una inversione netta come ci si auspicava col cambio di allenatore, pesano magari troppi ragionamenti di medio periodo, con una semifinale da dividere in due atti e non da giocarsi tutta d’un fiato.

