Denunciato dai Carabinieri della Radiomobile, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere un cittadino straniero di 21 anni.

La sera del 5 aprile, verso le 21.00, durante il servizio di controllo del territorio a Soresina, è stata notata un’auto il cui conducente, alla vista dell’auto di servizio, ha invertito la marcia per darsi alla fuga e, in quel frangente, si è abbassato per non farsi vedere in faccia. Dopo un inseguimento l’auto è stata raggiunta: alla guida, un 21enne che ha detto di trovarsi in zona per fare visita ad amici e per fare un giro.

Tenuto conto dell’orario e del fatto che durante il controllo era molto nervoso pur non avendone motivo, i militari si sono insospettiti ed è scattata la perquisizione sua e dell’autovettura, rinvenendo sotto il sedile del conducente una verga artigianale in cavi di acciaio, con impugnatura, della lunghezza di circa 80 centimetri. L’uomo ha giustificato la presenza dell’oggetto per difesa personale in caso di aggressione. Tenuto conto che tale oggetto era portato senza giustificato motivo ed era immediatamente disponibile, è stato sequestrato e il 21enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il porto abusivo.

