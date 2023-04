Il tecnico della Cremonese Davide Ballardini ha commentato i 3 punti ottenuti contro la Sampdoria ai microfoni di Cremona1: “Siamo bravi a complicarci la vita, ma siamo altrettanto bravi e generosi nel volerla riprendere, non si molla mai. Avevamo il pensiero di gestire i minuti dei giocatori, però la Cremonese nel finale di partita credo abbia meritato la vittoria”.

“I giocatori sono dei ragazzi che meritano qualche soddisfazione in più, come la meritano i nostri tifosi – prosegue il tecnico – E’ chiaro che non dobbiamo sbagliare in certe situazioni, dobbiamo essere attenti e bravi per non farci far male. Nelle scelte devi essere bravo a coprire bene il campo, perché gli altri sono bravi ad occupare quegli spazi per farti male”.

Poi un commento su Sernicola e gli esterni: “Le sue caratteristiche sono chiare, la differenza sta nelle scelte. Nel gioco deve essere ancora più bravo e chiaro, nello smarcamento ed in fase difensiva. Sugli esterni abbiamo preso due gol. Siamo stati bravi a metterli in difficoltà ma li abbiamo sofferti, soprattutto Augello”.

“Non era la partita della vita, ma era importante – conclude Ballardini -La voglia di soffrire e di volersela giocare fino all’ultimo è di straordinaria importanza. La Cremonese ha fatto una bella partita ed ha meritato la vittoria”.

