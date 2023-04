Volley Bergamo 1991 – Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 3-1 [26-24; 26-24; 17-25; 25-17]

Bergamo: Butigan 8, Da Silva 23, Lanier 24, Cagnin 7, Stufi 6, Gennari 9, Cecchetto (L), Partenio, Turlà, May 1, Bovo, Frosini, Cicola (L).

Allenatori: Micoli – Zanelli

Casalmaggiore: Carlini 6, Malual 1, Melandri 7, Lohuis 11, Frantti 16, Perinelli 10, De Bortoli (L), Mangani, Piva, Scola, Dimitrova 19, Sartori, Buzzerio, Braga (L).

Allenatori: Pistola-Tettamanti.

Pesante sconfitta per la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore, che tra le mura del Pala Intred di Bergamo regalano tre punti alla della Volley Bergamo 1991, consentendole di raggiungerle in classifica. Tuttavia, grazie alla sconfitta di Busto Arsizio contro Milano e al maggior numero di set vinti, le rosa riescono comunque a tenersi il sesto posto in classifica, importante in ottica di play off. Per le rosa è comunque la terza sconfitta consecutiva.

