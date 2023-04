Anche quest’anno sono arrivati a migliaia, da ogni parte della provincia di Cremona e non solo: sono i cittadini Sikh che oggi celebrano il Nagar Kirtan, la festa di primavera caratterizzata dal coloratissimo corteo iniziato in via Mantova attorno alle 13.30 e proseguito fino al piazzale delle piscine. E’ lì che si tiene la festa vera e propria, in programma fino alle 20.

Consueti problemi in tangenziale, con il tutto esaurito nei due parcheggi Tamoil su entrambi lati della strada.