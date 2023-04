Paolo Ghiglione, autore di un gol nella sfida di oggi alla Samp, ha commentato la vittoria dei suoi ai microfoni di Cremona1: “Siamo venuti con la consapevolezza di fare una gran gara, in un ambiente molto difficile, la Samp è partita molto forte, infatti siamo stati sotto ma siamo riusciti a recuperare alla grande, i 3 punti sono una grande soddisfazione. Per me è davvero una grande emozione tornare in questo stadio dopo tanti anni che ho giocato qui”.

“Nonostante fosse la terza partita in una settimana fisicamente abbiamo retto bene – prosegue Ghiglione – questo anche perché ci alleniamo molto bene. Non è mai facile trovare continuità dopo che non giochi da tanto, cerco di stare sempre pronto e dare sempre il massimo. Negli spogliatoi eravamo molto contenti”.

Infine un messaggio per capitan Ciofani: “Ci auguriamo che stia bene, hanno detto che si è rotto il naso, auguri di pronta guarigione”.

© Riproduzione riservata