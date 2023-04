Non c’è Pasqua senza uova di cioccolata. Anche quest’anno l’Ospedale di Cremona ha ricevuto tante donazioni da parte di associazioni sportive e filantropiche, gruppi di volontariato e privati cittadini.

La Pediatria ha accolto i giocatori della Ferraroni JuVi Cremona Basket, i volontari del Gruppo Alpini di Calcio (Bergamo), i tifosi della Curva Cremonese e i gestori del bar “Tropical” di Cremona, che hanno portato dolci per i bambini ricoverati. Il Lions Club Stradivari ha destinato un uovo al Centro Psico-Sociale di Cremona.

Da parte di tutti gli operatori sanitari e dei pazienti che riceveranno questi doni, un ringraziamento a coloro che in occasione delle festività non dimenticano chi trascorrerà questo periodo in ospedale.

