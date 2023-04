Una vittoria pazzesca della Cremonese, che mantiene vive le residue possibilità di salvezza. I grigiorossi fanno festa al Ferraris e superano la Sampdoria nel risultato ed in classifica al termine di un incontro dalla trama semplicemente folle.

Partono meglio i blucerchiati, con un atteggiamento molto aggressivo trascinata dal proprio pubblico. Al 7’ è Leris a provarci, ma Carnesecchi blocca in due tempi. Per vedere i grigiorossi bisogna attendere il minuto 13, quando Quagliata trova Ghiglione in area di rigore, ma l’esterno grigiorosso mette fuori di testa. Due minuti dopo la squadra di Stankovic stappa il match: Augello con un delizioso cross trova Leris che di testa batte Carnesecchi e fa 1-0.

La Cremonese incassa il colpo ed al 28’ rischia addirittura di subire il gol del doppio svantaggio: Zanoli fa secchi Quagliata e Lochoshvili ma la sua conclusione viene respinta da Carnesecchi. Con la Samp in gestione però la squadra di Ballardini reagisce e trova il gol del pari grazie ad un grande assist di Quagliata che, da posizione defilata, crossa per Ghiglione che colpisce sporco e supera Ravaglia.

Nella ripresa partenza aggressiva dei grigorossi che porta alla prima situazione pericolosa con Dessers che, servito da Buonaiuto in profondità, sterza su Zanoli e cerca il tiro a giro, ma la palla sfila sul fondo. Reazione blucerchiata pochi minuti dopo con Gabbiadini che serve Djuricic, ma il serbo calcia addosso a Carnesecchi in uscita.

Ci prova ancora la Samp al 62’ con la percussione centrale di Zanoli che culmina con la conclusione larga da fuori. Al 67’ i blucerchiati tornano in vantaggio: altro straordinario pallone di Augello che trova Lammers che fa 2-1 con una precisa incornata. Nel finale Ballardini prova mosse disperate, cambiando metà squadra, ma riesce a trovare il pari con due giocatori partiti titolari: Dessers lavora un ottimo pallone sull’out di destra e serve Lochoshvili che, di petto, infila Ravaglia.

Nel finale la Cremonese spinge ed al 95’ succede l’incredibile: Afena-Gyan colpisce un palo clamoroso, sulla respinta si avventa Sernicola che da fuori la mette sotto l’incrocio e sigla il gol del definitivo 2-3.

3 punti d’oro per la squadra di Ballardini che si porta in penultima posizione in classifica, a -10 dal quartultimo Spezia. La sfida di venerdì 14 aprile allo Zini potrebbe rappresentare un’occasione gigantesca per accorciare ulteriormente sulle squadre che precedono la Cremonese in classifica, su tutte Hellas Verona e Spezia.

Simone Guarnaccia

