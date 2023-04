Sampdoria – Cremonese consegna ai grigiorossi punti preziosi in classifica e punti interrogativi in formazione. La vittoria del Ferraris è fondamentale per tenere vivo il finale di stagione ma le battaglie dell’ultimo periodo hanno lasciato segni profondi nella rosa grigiorossa. A Genova non c’era Benassi e in mezzo al campo le alternative di fosforo a Meitè e Castagnetti si sono ridotte all’osso. In difesa, in vista del match casalingo di venerdì con l’Empoli, non ci sarà lo squalificato Bianchetti. Soprattutto questa assenza peserà sulle scelte di modulo di Ballardini.

Passare alla difesa a quattro potrebbe essere un’opzione, vista anche a Marassi, sfruttando al meglio gli esterni che si sono messi in luce a Genova. In fase offensiva Quagliata, Ghiglione e Sernicola hanno fatto molto bene, da rivedere però le coperture con Augello imprendibile a sinistra e qualche automatismo da rodare in chi ha giocato meno nell’ultimo periodo.

Alla ripresa, la Cremonese dovrà capire le condizioni dei giocatori rimasti in infermeria nell’ultimo mese: Chiriches e Okereke sono elementi che possono garantire esperienza e determinare moduli. Davanti, la rottura del setto nasale costerà a Daniel Ciofani un finale di stagione condizionato. Buoni guizzi (e un palo), da seconda punta, sono arrivati dal giovane Afena – Gyan, che in campionato deve ancora sbloccarsi. Primo gol in maglia grigiorossa invece per Lochoshvili, giocatore ritrovato dopo mesi ai margini anche a causa di un fastidioso infortunio muscolare.

Simone Arrighi

© Riproduzione riservata