I poveri non esistono? Questo il titolo della seconda edizione di eQua, l’incontro nazionale contro le disuguaglianze, per i diritti sociali, organizzato dall’Arci dal 13 al 15 aprile, a Cremona.

Due le sedi: il teatro Filo e la sede dell’Arci in via Speciano. Il via domani, giovedi 13 aprile alle ore 17 proprio al Filo, con i saluti del sindaco Galimberti e di Claudia Noci (Presidente Arci Cremona) a cui seguiranno gli interventi di Elena Granaglia (docente Scienza delle Finanze, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma e Forum Disuguaglianze e Diversità), Gian Paolo Barbetta (docente Politica Economica Università Cattolica di Milano), Gianluca Cerruti (Docente Politica Economica, Dipartimento di Economia Università degli Studi di Genova), Walter Massa Rosita Viola (Assessore alle Politiche Sociali e delle Fragilità del Comune di Cremona), Walter Massa (Presidente di Arci Nazionale).

“Un incontro – spiegano dall’Arci – dopo l’edizione dello scorso anno a Bergamo, che arriva in un momento storico nel quale le disuguaglianze continuano a crescere in maniera esponenziale, i poveri sembrano essere spariti dall’agenda politica e con un governo che continua ad attaccare il reddito di cittadinanza, definendolo una misura inutile e dannosa per pigri e parassiti.

In questo contesto l’Arci è stata un soggetto attivo. Abbiamo consolidato, sperimentato e organizzato forme diffuse di mutualismo per rispondere ai nuovi e vecchi bisogni espressi dalla società, per difendere e promuovere i diritti sociali, per diffondere una cultura solidale.

“eQua sarà, quindi, un importante momento per sviluppare un ragionamento collettivo sull’attualità politica e sociale del nostro paese, per scambiare buone prassi, per conoscere meglio le esperienze e i vissuti delle realtà Arci, per provare a innovare gli strumenti del nostro agire quotidiano. Grazie agli interventi di esponenti delle istituzioni, dell’associazionismo e dei movimenti sociali, esperti, intellettuali, proveremo a consolidare l’identità condivisa dell’azione sociale dell’Arci e a delineare linee di discussione su alcuni dei principali temi che attraversano la nostra società: dall’emergere di nuove povertà alle ricadute sulle comunità, dalle disuguaglianze nel sistema sanitario e nel diritto alla salute alle politiche sociali, dal lavoro povero alle diseguaglianze di genere, dal sostegno al reddito “all’insorgenza” del mutualismo”.

GLI OSPITI

Tra gli altri ospiti che interverranno nei du giorni successivi: Marianna Filandri (docente Sociologia economica all’Università di Torino), Giulio Marcon (di Sbilanciamoci! e della campagna Tax the Rich), Barbara Leda Kenny (attivista e coordinatrice di inGenere.it), Annamaria Palmieri (Dirigente Scolastica in Barriera di Milano a Torino, già Assessore alla Scuola e Istruzione del Comune di Napoli), Sandro Busso (docente Sociologia Politica e Politiche Sociali, Università di Torino), Paolo Venturi (Direttore di AICCON – Centro Studi sull’Economia Sociale, Docente di imprenditorialità e innovazione sociale presso l’Università di Bologna).

LE SERATE

Nelle serate di eQua spazio anche a cinema, musica e teatro: giovedì 13 aprile, alle 21:00, proiezione del film d’animazione Flee (2021), diretto da Jonas Poher Rasmussen; venerdì 14 aprile, alle 21.30, Riccardo Staglianò (la Repubblica), in Gigacapitalisti Show, ci accompagnerà nell’incredibile mondo degli ultramiliardari: Bezos, Musk, Zuckerberg e il resto del club degli ultraricchi; a seguire l’after dj set Le Ragazze Vogliono Pogare.

La seconda edizione di eQua è organizzata da Arci Nazionale, Arci Lombardia, Arci Cremona, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Cremona, con il sostegno di Hera Comm, in collaborazione con Forum Disuguaglianze Diversità, Fondazione Feltrinelli, Sbilanciamoci!, Medicina Democratica, Circolo Arcipelago.

Media Partner di eQua sono Redattore Sociale, Sallo!, Comune.Info, Radio Popolare, Arci Ecoinformazioni.

