Milano Cortina, Sala “A Torino nulla è previsto, non sono preoccupato”

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala non è preoccupato dalla convocazione di Torino alla riunione del Cda della Fondazione Milano Cortina il 18 aprile, dove si deciderà dove della pista di pattinaggio veloce. “Secondo me è giusto sentire le ragioni di tutti, ma le carte mostrate ieri fanno vedere una realtà inoppugnabile: a Torino non c’è nulla di previsto” per la pista di speed skating ha detto.

