Soualiho Meïté si è presentato davanti ai microfoni di Cremona 1 al termine della partita. Seconda vittoria consecutiva e ottima prestazione: “Siamo contenti per queste due vittorie, ma teniamo la testa sulle spalle. Dobbiamo continuare a lavorare forte per provare a salvarci”

La tua prestazione è stata molto positiva: “Sapevo che contro una squadra come l’Empoli i dettagli fanno la differenza. Il mio obiettivo era di essere concentrato, sempre in posizione. Ho provato sempre a dare una mano alla difesa. Le cose sono andate bene”.

Siete più concreti, ci credete di più. Questa è l’impressione delle ultime due gare: “Con le due vittorie è logico aver dato questa impressione, ma c’è da lavorare ancora, siamo ancora troppo ‘dolci’. Non siamo cattivi e concentrati al cento per cento. Questo è un aspetto che dobbiamo migliorare”

E’ mancato un po’ di cinismo in contropiede: “Sì, dobbiamo lavorare perché dobbiamo essere più concreti non avendo tante occasioni nell’arco della gara. E’ un aspetto sul quale lavoriamo tanto in allenamento.

Ora l’Udinese: “Sappiamo che tipo di squadra è l’Udinese. Una squadra che gioca bene, molto fisica, che ha qualità. Ora riposiamoci, vediamo come va la settimana e poi andiamo a Udine per fare qualcosa”.

