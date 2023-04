Arrivano sul territorio i fondi stanziati da Regione Lombardia nell’ambito del Bando di Sviluppo dei distretti del Commercio 2022-2024. Un sostegno al commercio locale attraverso finanziamenti a fondo perduto, sino al 50% dell’importo richiesto, grazie all’impegno di Confcommercio Provincia di Cremona e delle amministrazioni comunali della provincia. Sono interessate dall’opportunità le micro, piccole e medie imprese che hanno sede in uno dei distretti del commercio oggetto del bando. I contributi, a fondo perduto, potranno arrivare fino a 4.000 euro e serviranno per finanziare numerosi piccoli interventi. Tra le tante spese ammissibili: manutenzione di locali di imprese già esistenti, costituzione di nuove attività, acquisto di apparecchi elettronici, strumenti per l’attività, arredamento, veicoli ad uso commerciale, spese di marketing e promozione, affitto di locali.

Commenta il direttore generale di Confcommercio Cremona Stefano Anceschi “Siamo molto orgogliosi di essere manager per questa importante opportunità offerta da Regione Lombardia al nostro territorio. Oltre 360 mila euro andranno a disposizione delle piccole imprese del terziario. Sono un incentivo importante per la ripresa e per sostenere i nostri imprenditori. Le amministrazioni locali con le quali abbiamo collaborato hanno fatto un importante lavoro di rete e progettazione nell’interesse comune di sviluppo dell’economia del nostro territorio”.

La presentazione delle candidature aprirà Lunedi 17 aprile e sarà possibile, compatibilmente con le risorse assegnate dalla Regione, sino al 30 giugno 2023. Per maggiori informazioni le aziende possono contattare l’ufficio Bandi di Confcommercio Provincia di Cremona via mail bandi@confcommerciocremona.it o al numero 3270619441.

Ecco i comuni interessati:

Distretto del Commercio Le Vie dell’Adda composto dai Comuni di Pizzighettone, Gombito, Grumello Cremonese, Crotta d’Adda, San Bassano e Formigara.

Distretto del Commercio “Tra Oglio e Postumia” composto dai Comuni di Piadena Drizzona, Tornata, Isola Dovarese, Torre de’ Picenardi, Pessina Cremonese e Calvatone

Distretto del Commercio “Didù” composto dai Comuni di Soresina, Castelleone, Soncino, Genivolta e Trigolo

Distretto del Commercio “Tra Cascine e Pievi” composto dai Comuni di Sospiro, Bonemerse, Cella Dati, Cicognolo, Malagnino, Pieve d’Olmi, Stagno Lombardo, Vescovato, Pescarolo

Distretto del Commercio “Tra Ville e Cascine” composto dai Comuni di Casalbuttano ed Uniti, Castelverde, Corte de’ Cortesi con Cignone, Persico Dosimo, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d’Oglio, Corte de’ Frati, Grontardo, Olmeneta, Scandolara Ripa d’Oglio

