Sono partiti in 170 questa mattina da via Dante, i giovani ciclisti iscritti alla 76esima edizione della Coppa Dondeo, classica gara di primavera che si sviluppa lungo un tracciato di 113 km tra pianura e colline piacentine, comprendendo i G.P.M. inediti di Diolo e Cerreto (da ripetersi due volte ciascuno). I rientro è previsto attorno alle 12.15 in via Dante, proprio davanti al Bar Pasticceria Dondeo. Castelvetro Piacentino, San Pietro in Cerro, Cortemaggiore, Doppi e Vigolo Marchese le principali località in provincia di Piacenza che saranno toccate dal passaggio della corsa.

La gara, che richiama ogni anno i migliori ciclisti juniores europei, è organizzata dal Vélo Club Cremonese B&P Recycling. Il nuovo percorso di quest’anno incrementa le probabilità di vittoria dei corridori completi, resistenti in pianura ma anche tenaci nel difendersi in salita: nella fase centrale della gara, infatti i quattro Gpm impongono circa 1.000 metri di dislivello nel giro di 40 chilometri, con picchi al 12% e una salita, quella di Cerreto, con pendenza media al 7%.

