Lucca, 5 denunciati per inadempienze fiscali

La Guardia di Finanza di Lucca, nell’ambito delle attività a tutela del distretto della nautica volte ad intercettare le diverse forme di illegalità che possano metterne in pericolo la stabilità e lo sviluppo, hanno individuato tre imprese attive nel settore del refittiing e della manutenzione di yacht e imbarcazioni di lusso, che hanno operato, per anni, in totale evasione d’imposta, risultando sconosciute al Fisco per non aver mai presentato le dichiarazioni fiscali.

