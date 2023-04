San Marino e l’Università Cattolica programmano la sanità del futuro

Siglato un protocollo che ha come oggetto la cooperazione nell’ambito dell’alta formazione per le professioni sanitarie e mediche

“ad ampio respiro – spiega alla Italpress il segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza sociale, Roberto Ciavatta – che poi si presta a un ampliamento per ulteriori attività, con impegni reciproci per quanto riguarda la sperimentazione e la ricerca”.

