Iniziata la procedura per l’individuazione della ditta che si occuperà di ampliare la sede di Aem in via Persico a Cremona. Il bando è stato pubblicato sul sito della partecipata e scadrà la prima decade di maggio, dopodiché verranno valutate le offerte. “C’è la necessità di applicare il criterio delle offerte più vantaggioso ma anche di valutare quella ditta che proporrà l’intervento meno invasivo e di minor impatto per permettere di continuare il lavoro agli operatori negli attuali uffici” – ha spiegato il direttore di Aem Marco Pagliarini. Il nuovo modulo sopraelevato sarà collegato all’attuale stabile, misurerà circa 250 metri quadrati e lì troveranno posto gli uffici direzionali, dunque la direzione generale, la presidenza e la sala del Cda. Sarà una costruzione in classe A. A giugno sarà aggiudicato l’appalto, l’inizio lavori è previsto per gli inizi di settembre, l’inaugurazione per fine anno o inizio 2024. Il costo a carico di Aem è di circa 900mila euro. “La cifra – ha commentato l’ingegner Pagliarini – risente degli innalzamenti dei costi delle materie prime dovuti al momento, con un incremento del 40% o del 50% rispetto a un anno fa”. Non ci sono invece novità sulla vecchia sede di Aem di viale Trento e Trieste che è tra gli immobili alienabili. Silvia Galli

