Occhi elettronici in movimento sulle auto della Polizia Locale anche a Cremona, seppure in via sperimentale. Per cinque mesi il comando della polizia locale adotterà un sistema chiamato safer traffic mobile funzionale alla sicurezza urbana e stradale in città.

Si tratta di telecamere che consentono di avere una visuale a 360 gradi attorno al veicolo, già adottate in altre città e da altri comandi di polizia locale, e che permetteranno di accertare tutta una serie di violazioni statiche, ad esempio i divieti di sosta, la sosta in doppia fila o gli attraversamenti pedonali. Un modo per rendere più efficace ed efficiente l’applicazione al codice della strada. Costo dell’operazione da parte del comune di Cremona: 61mila euro.

Silvia Galli

