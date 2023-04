NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Entrano nel vivo oggi le celebrazioni per il 25 aprile a Cremona. Il via al cimitero monumentale con la Messa e la deposizione di corone d’alloro e fiori alla Cappella ai Caduti Civili, alla Cappella dei fratelli Di Dio, ai monumenti commemorativi dei soldati trucidati a Cefalonia e Corfù, dei Caduti per la Resistenza e all’Altare della Patria. Il complesso Bandistico Città di Cremona ha poi accompagnato il corteo partito alle 10,15 da piazza San Luca e arrivato in piazza del Comune alle 11 dove si stanno svolgendo gli interventi degli studenti Paola Roversi e Ali Bakr del Liceo di Scienze Umane “S. Anguissola” di Cremona; di Paolo Mirko Signoroni, Presidente della Provincia di Cremona e di Giancarlo Corada per le Associazioni partigiane di Cremona. Per ultimo ha parlato il sindaco Gianluca Galimberti. Nel suo discorso, precisi riferimenti a quello che è stato il ventennio fascista, la corsa colonialista, un clima nel quale vennero preparate “le coscienze anche allo sterminio disumano della II Guerra Mondiale”. “A Cremona – ha poi aggiunto – nel ventennio i libri erano censurati, gli insegnanti erano cintrollati, i circoli dell’Azione Cattolica erano chiusi e gli oppositori politici perseguitati. E chi chiudeva e perseguitava e controllava, erano anche nostri parenti”.

QUI IL VIDEO DELLA PIAZZA GREMITA

