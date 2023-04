Truescreen è una società che certifica l’autenticità di audio, video, foto e screenshot. Una soluzione sempre più richiesta da studi legali, banche, assicurazioni e non solo. Il founder dell’azienda, Fabio Ugolini, in una intervista all’Italpress, spiega come funziona la soluzione ideata da Truescreen.

