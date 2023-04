Si mostra comunque soddisfatto Davide Ballardini al termine della partita contro la Fiorentina. Uno 0-0 che però non è stato sufficiente a ribaltare la sconfitta dell’andata: “Ho solo buone sensazioni dopo questa partita perché il percorso è stato straordinario. Questa sera la Cremonese ha tenuto bene il campo, magari potevamo essere più bravi con la palla ma non era facile. Da parte mia quindi solo dei grandi complimenti a tutti i ragazzi della Cremonese”.

Sulle scelte di formazione, poi, chiarisce: “Se si intende il turnover come cambiare i titolari, noi non è che di titolari ne abbiamo tanti: abbiamo cambiato spesso tanto con buone risposte”.

Nel momento in cui ha inserito Buonaiuto per provare a vincere il match, ha subito perso Afena-Gyan: “A Felix prima e a Dessers poi, ha sentito fastidio, ma è rimasto in campo perché non c’erano più cambi. Poi è chiaro che abbiamo fatto fatica senza di loro. L’idea era quella di concedere poco e tenere bene il campo e poi di provare a metterli in difficoltà e questo in parte ci è riuscito”.

Sul mancato utilizzo dei lanci lunghi, giocata che spesso la Fiorentina soffre, Ballardini glissa: “Questo è vero, ma come ho detto nel momento più importante della partita abbiamo perso Felix e Dessers”.

Ora testa al Verona per quello che sarà uno scontro delicato per i giigiorossi: “Intanto mi aspetto che adesso ragazzi recuperino perché hanno reso tanto tutti nella testa e nelle gambe perché sarà indispensabile avere tante energie”.

dall’inviato a Firenze – Mauro Taino

