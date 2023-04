In Lombardia sono 5 le persone ricoverate in terapia intensiva per il Covid, una in meno rispetto ad una settimana fa, e 192 negli altri reparti, 39 in meno rispetto a venerdì scorso. Dall’inizio della pandemia i decessi registrati sono 45.865, di cui 28 negli ultimi sette giorni. I nuovi positivi per provincia, tra mercoledì e giovedì, sono a Milano 306 di cui 139 in città; a Bergamo 68; a Brescia 115; a Como 60; a Cremona 35; a Lecco 46; a Lodi 23; a Mantova 42; a Monza e Brianza 106; a Pavia 36; a Sondrio 11 e a Varese 83.

