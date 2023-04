Centinaia di commenti contenenti insulti e ingiurie di ogni tipo contro la redazione di Cremona1 e contro Simona Sommi, consigliere comunale della Lega che ieri ha annunciato di voler presentare una interrogazione in merito al concerto in programma il 2 settembre in Piazza del Comune a Cremona di Rondo Da Sosa e Neima Ezza.

I commenti più pesanti apparsi sotto il post di Instagram (che non riportiamo per pubblico decoro) sono chiaramente stati rimossi, ma ne restano a centinaia. Si va da “Ritardati” a “Vecchi frustrati”, passando per “Sparatevi”, “Spero che Rondo spacchi il palco”, “Avete paura che vi sequestrino i figli”, “Vergognatevi invidiosi poveracci” e “Dovrebbe essere un onore avere loro due in un posto di m* come Cremona”.

Sono i fan di Rondo Da Sosa, che dicono la loro dopo che il loro beniamino ha pubblicato sulla sua pagina Instagram il servizio televisivo, trasmesso ieri nell’edizione delle 13:30, in cui si raccontava della polemica nata in città in seguito all’annuncio del concerto. Un dibattito nato dal fatto che, citando Sommi, “Rondo da Sosa può vantare precedenti penali per istigazione a delinquere, lesioni personali, rissa, danneggiamento aggravato, appropriazione indebita, oltraggio ad un corpo amministrativo o giudiziario, minaccia e furto” e “una canzone di Neima Ezza dal titolo “Rapina” recita “brutto figlio di p* ti leviamo i gioielli, ti strappo quella collana”.

Dopo aver ricevuto gli insulti, la tv aveva cercato di contattare (ed è tuttora in attesa di risposa) l’artista in questione. Prima invece avevamo dato voce all’assessore alla cultura Burgazzi – il Comune era finito nel mirino della Lega e di Gioventù Nazionale per aver patrocinato l’evento. Erano stati inoltre interpellati gli organizzatori del festival “Tanta Robba Sotto il Torrazzo” che ci hanno detto di voler attendere la discussione in Consiglio Comunale per rilasciare dichiarazioni.

