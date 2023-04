“Non è questione di scelte artistiche ma di sicurezza”. La Lega replica all’assessore Burgazzi. La polemica riguarda il concerto in piazza del Comune di Rondo Da Sosa, che ha precedenti per rissa e oltraggio. Ecco come la pensa Filippo Raglio, rappresentante del gruppo Giovani della Lega.

Il servizio di Giovanni Rossi

