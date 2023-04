Formaggi, rucola, spinaci, carote, sedano, fragole e finocchi: sono solo alcuni degli alimenti che non dovrebbero mai mancare nel nostro regime alimentare perché ricchi di calcio, un minerale fondamentale per la salute delle ossa e non solo. A parlarne è Rosanna Lambertucci, nella nuova puntata della Salute Vien Mangiando.

mrv

© Riproduzione riservata