Il direttore sportivo della Cremonese ha commentato la partita contro il Verona, focalizzandosi sulle scelte arbitrali di Doveri: “Le speranze sono state affievolite da certe scelte arbitrali, oggi vai casa sconfortato dopo una grandissima prestazione in una gara delicata. Fino a quando siamo rimasti in 11 siamo stati padroni della partita, poi certe scelte dell’arbitro hanno portato degli svantaggi clamorosi, siamo stati danneggiati in alcuni episodi”.

“In generale tanti falli non fischiati hanno spostato la partita a favore degli avversari – spiega Giacchetta – Djuric travolge il nostro giocatore in area e l’arbitro non viene richiamato al Var. L’altro episodio è quello di Okereke che va in porta e l’arbitro ferma il gioco per il difensore con i crampi. In una partita importante come questa avremmo desiderato che l’arbitro non si fosse fatto notare. L’arbitro è bravo quando sembra invisibile”.

Infine un commento sulla squadra: “Ci sono gruppi che nascono da zero e altri già formati. Il nostro gruppo si è formato lentamente ed è cresciuto tantissimo, c’è tanta mentalità e si sta vedendo. In una partita così importante faccio davvero i complimenti alla squadra, peccato che la partita sia stata decisa da queste scelte arbitrali”.

