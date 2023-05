Serata di gala per la Cremonese che alle 21.00 scenderà in campo contro il Milan allo stadio Meazza per la 33esima giornata di Serie A. Grigiorossi e rossoneri sono entrambi reduci dal’1-1 maturato contro due dirette rivali (rispettivamente Verona e Roma) per i rispettivi obiettivi stagionali.

In casa Cremonese, Ballardini recupera Benassi e dovrebbe affidarsi nuovamente ad una linea difensiva a 4. Una difesa a 4 che è tornato ad adottare stabilmente anche Stefano Pioli dopo la parentesi della retroguardia a 3.

