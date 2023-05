Il Comune di Cremona, con la collaborazione del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, organizza il convegno La trasformazione digitale e i progetti PNRR a servizio dei cittadini: si può fare! L’esperienza del Comune di Cremona, che si terrà giovedì 11 maggio, dalle 9, nell’Aula Magna del Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano (ingresso in via Sesto n. 39-41).

Nel corso del convegno, durante gli interventi dei relatori, il talk e lo spazio domande, sarà possibile approfondire la tematica del ruolo della digitalizzazione e delle progettualità PNRR per i comuni.

I lavori si apriranno con i saluti del Prorettore del Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano, Gianni Ferretti, del Vice Presidente della Provincia di Cremona, Giovanni Gagliardi e del Sindaco Gianluca Galimberti.

Il tema Il ruolo della digitalizzazione e delle progettualità PNRR – la prospettiva degli Amministratori, sarà affrontato dall’Assessore del Comune di Cremona con delega all’Innovazione e Digitalizzazione, Maurizio Manzi, e del Segretario Generale, nonché Responsabile della Transizione Digitale del Comune di Cremona, Gabriella Di Girolamo.

Gianni Dominici, Direttore di Forum PA, parlerà del contributo di FPA alla transizione digitale e il ranking del Comune di Cremona. Alvise De Sanctis, Area Manager Lombardia, Maurizio Caiazza, Account Manager Lombardia e Andrea Ruoppolo, Technical Implementation Manager Lombardia, svilupperanno il tema PA digitale 2026: La gestione dei fondi PNRR per la trasformazione digitale nei comuni – Il ruolo del Dipartimento per la Trasformazione Digitale a supporto delle progettualità dei Comuni.

Il tema progettualità PNRR e transizione digitale saranno affrontate da Riccardo Orsoni, Responsabile Servizio ICT e Agenda Digitale del Comune di Cremona. A seguire uno spazio per talk con Franco Gola (CSI – Consorzio per Il Sistema Informativo Piemonte), Andrea Tironi (Consorzio IT) e Luigi Pellegrini (ARIA S.p.A.), infine spazio alle domande dei presenti. Modererà l’evento e il talk Luca Gastaldi, Direttore Osservatorio Agenda Digitale e Responsabile scientifico dell’Osservatorio Smart city.

Il convegno è rivolto ad amministratori, dirigenti e funzionari dei Comuni del territorio, nonché ai portatori d’interesse. Per chiunque intenda partecipare basta registrarsi all’indirizzo formazione@comune.cremona.it.

