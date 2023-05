L’Accademia Stauffer è lieta di presentare le attività di maggio 2023, con un calendario ricco di appuntamenti tra masterclass, workshop, concerti e residenze, affidati, come sempre, ad artisti di fama internazionale. In particolare, nel mese di maggio l’Accademia Stauffer ha il privilegio di ospitare Sol Gabetta, acclamata violoncellista argentina; Noah BendixBalgley, Spalla dei Primi Violini dei Berliner Philharmoniker, e Alexander Pavlovsky, Primo Violino del Jerusalem String Quartet, uno dei quartetti più rinomati della scena musicale internazionale.

Al via anche il Lab di Composizione con Caroline Shaw, compositrice americana già vincitrice del Premio Pulitzer, e il Lab di Management in collaborazione con IMG Artists, agenzia leader nel management delle arti performative. Torna inoltre, con una nuova residenza, l’Ensemble intercontemporain, formazione di punta per la musica contemporanea, mentre Gregg Alf presenta la terza edizione del Lab di Liuteria.

Oltre alle attività in sede, l’Accademia Stauffer va in tour all’estero, con due prestigiosi appuntamenti: un concerto dello Stauffer Ensemble alla Royal Opera House di Muscat (Oman) ed una residenza del Quartetto di Cremona e dei loro allievi, il Quartetto Thumos, al Royal College of Music di Londra. Qui gli appuntamenti.

