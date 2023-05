“Dobbiamo recuperare ottant’anni di arretrato, di mancata programmazione, di ricognizione delle vulnerabilità”. Così, in merito ai danni causati dall’alluvione in Emilia Romagna, il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, a Palermo per partecipare a un convegno della Cna. xd6/vbo/gsl

