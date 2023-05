Nella città della musica e dei bambini, arriva una ‘big’ dell’educazione, Daniela Lucangeli, e fa il tutto esaurito. Teatro Filo sold out, martedì 9 maggio alle ore 17, per “Una sinfonia di emozioni”, incontro plenario della professoressa di Psicologia dello sviluppo all’Università di Padova ed esperta di psicologia dell’apprendimento, membro di associazioni scientifiche nazionali e internazionali, tra cui l’Accademia Mondiale delle Ricerche sulle difficoltà di apprendimento, presidente Nazionale CNIS (Associazione per il Coordinamento Nazionale degli Insegnanti Specializzati) e presidente di Mind 4 Children.

L’evento è dedicato a insegnanti, educatori, operatori, genitori, nonni e cittadini, ed è incentrato sugli effetti della musica sullo sviluppo sensoriale, cognitivo ed emotivo dei bambini. Fa parte della rassegna Tempo dell’Infanzia, spin off dedicato alla fascia 0-11 anni del Tempo Ritrovato, progetto pedagogico ed educativo, finanziato grazie ai fondi del Piano per il Diritto allo studio del Comune di Cremona che lo promuove e coordina in collaborazione con la Rete degli istituti comprensivi della città di cui l’IC Cremona Cinque è capofila.

“I nostri piccoli – si legge nella presentazione dell’evento – sin da quanto si trovano nel grembo materno, percepiscono suoni: il battito cardiaco della mamma, il ritmo del suo respiro e perfino le voci che provengono dall’ambiente esterno di cui colgono il ritmo e la melodia, pur non comprendendone ancora il significato. La ricerca scientifica ha progressivamente evidenziato le molteplici possibilità legate agli effetti della musica sullo sviluppo sensoriale, cognitivo ed emotivo dei bambini”. Guidarli sin da piccolissimi verso questa forma d’arte consente, quindi, di accompagnare le tappe dello sviluppo evolutivo, di intercettare le finestre evolutive e di implementare progressivamente la sensibilità emotiva.

“La musica – spiegherà la professoressa Lucangeli – è interconnessa con le emozioni: ciò che ascoltiamo ci porta a rievocare stati d’animo e sentimenti. Emerge così come essa possa divenire una preziosa opportunità per sviluppare l’intelligenza emotiva, ossia la capacità empatica di comprendere le proprie emozioni e quelle di coloro che ci circondano. In un momento quale quello attuale, dedicare il proprio tempo all’ascolto di musiche e melodie ma, metaforicamente, dedicare anche spazio all’ascolto dell’altro rappresentano delle opportunità imprescindibili per accompagnare la crescita dei futuri adulti di domani”.

All’incontro partecipano il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, gli Assessori Maura Ruggeri e Luca Burgazzi, la dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Filomena Bianco e la dirigente dell’Istituto Comprensivo Cremona Cinque (capofila della Rete) Maria Giovanna Daniela Manzia.

© Riproduzione riservata