Il futuro di Cremona passa attraverso un rapporto sempre più intenso e proficuo con le Università e tra le Università presenti sul territorio.

È stato questo il filo conduttore dell’incontro che si è tenuto questa mattina in Finarvedi, alla presenza del Cavalier Giovanni Arvedi e del Magnifico Rettore del Politecnico Donatella Sciuto, in occasione della presentazione del progetto di rifunzionalizzazione della ex Caserma Manfredini che diventerà il nuovo Campus del Politecnico e sede di un convitto in grado di accogliere circa 180 studenti.

Al tavolo, insieme alle autorità locali, tutti i sottoscrittori del protocollo d’intesa siglato nell’agosto dello scorso anno e cioè: l’Agenzia del Demanio (proprietaria dell’ex caserma Manfredini), il Ministero dell’Interno, il Politecnico con la sua Fondazione, il Comune di Cremona, la Provincia di Cremona e la Fondazione Arvedi Buschini, che sosterrà i costi della rifunzionalizzazione del comparto.

A sottolineare la volontà di collaborazione tra le Università la presenza all’incontro del Prorettore della Università Cattolica Giovanni Marseguerra.

Il protocollo d’intesa, oltre a puntare sulla trasformazione in polo universitario della ex Caserma

Manfredini, consentirà di realizzare la nuova Questura e la caserma della Polizia Stradale nella attuale sede del Politecnico di via Sesto con il successivo trasferimento dei Carabinieri dalla caserma di viale Trento Trieste a quella di via Massarotti oggi utilizzata dalla Polstrada.

In questo modo le sedi di Questura,Polstrada e Carabinieri saranno ospitate in immobili di proprietà dello Stato risparmiando così i costi degli affitti passivi. Una grande trasformazione urbana destinata a portare significativi vantaggi alla Comunità locale.

Durante l’incontro è stato fatto il focus sul cantiere del nuovo Campus universitario che riguarda un’area di circa 30mila metri quadrati e che, una volta terminato (fine 2024), sarà dotato di circa 35 aule didattiche, un’aula magna da 300 posti, laboratori, una biblioteca, una mensa da 300 coperti oltre a circa 9.000 metri quadrati di verde a disposizione degli studenti. Nell’ex Chiostro troverà sede lo studentato in grado di ospitare circa 180 ragazzi e una palestra da 250 mq.

“Con l’avvio dei lavori nella ex caserma Manfredini – ha dichiarato il Cav. Giovanni Arvedi – si porta a compimento un altro tassello fondamentale del progetto Cremona, città universitaria. Dopo il restauro di Santa Monica, con la qualificata presenza della Università Cattolica, siamo ora tutti insieme impegnati a dare al Politecnico di Milano una sede all’altezza dei tempi e del suo prestigio. I due Campus saranno così a breve distanza uno dall’altro generando la possibilità di ulteriori collaborazioni tra atenei e favorendo la rivitalizzazione di un comparto significativo del centro storico cittadino”.

“Il Politecnico di Milano – commenta il Magnifico rettore del Politecnico Donatella Sciuto – rafforza il rapporto con il territorio in un modello di collaborazione allargata con le imprese, le amministrazioni locali e le università che trovano sede a Cremona. Soggetti che intendono lavorare all’unisono per aumentare l’attrattività di una città con una lunga tradizione, che ha radici profonde, ma che non rinuncia al futuro. Sappiamo infatti quanto sia importante rafforzare i servizi, la proposta formativa e le attività di ricerca capaci di stimolare e accrescere la presenza dei migliori studenti e ricercatori in un contesto fatto di eccellenze locali, sempre più caratterizzato dal confronto multidisciplinare e dallo scambio di competenze”.

Intervenuta da remoto anche Alessandra Dal Verme, direttore generale dell’Agenzia del Demanio: “L’Agenzia ha avviato un grande processo di trasformazione alla luce del mutato contesto. Gli obiettivi di digitalizzazione, sostenibilità e innovazione si coniugano, quindi, con una nuova visione di valorizzazione dell’immobile pubblico, che diventa strumento di rigenerazione dei territori . Le Università rivestono un ruolo determinate per lo sviluppo dei territori, portano crescita del capitale umano, cultura, innovazione.

Siamo molto contenti di essere parte di questo bell’intervento per il polo universitario di Cremona,

fondato su un’unità di intenti tra la Prefettura, la Provincia e il Comune di Cremona, il Politecnico di Milano e la sua Fondazione, la Fondazione Arvedi e l’Agenzia del Demanio”.

“L’impegno per le Università – ha dichiarato il sindaco Gianluca Galimberti – è strategico. Significa giovani, famiglie, nuovi cittadini, imprese, ricerca e sviluppo, occupazione, promozione e attrattività della città. Per la nuova sede del Politecnico e del nuovo studentato ancora una volta un grazie enorme alla straordinaria Fondazione Arvedi-Buschini per la generosissima lungimiranza. Grazie al Politecnico per l’impegno e gli investimenti. Grazie a tutti gli enti che lavorano in questa impresa. Il progetto si completa con la nuova ed efficiente collocazione della Questura, della Polizia stradale e dei Carabinieri.

Quanti luoghi in questi anni sono stati rigenerati a Cremona e quanti lo saranno nei prossimi. Il Comune, con il vicesindaco Virgilio, con l’assessore Ruggeri, con tutta la giunta e i tecnici insieme, sulle Università in particolare e sui percorsi di cambiamento, continua a mettere in campo un impegno fortissimo e continuerà a farlo con passione e competenza.”

“La realizzazione operativa del progetto presso l’ex Caserma Manfredini rende Cremona e il suo territorio sempre più distretto universitario d’eccellenza e ancor più attrattivo per i giovani – ha aggiunto il presidente della Provincia di Cremona Mirko Signoroni, che ha ringraziato Fondazione Arvedi Buschini e tutti i soggetti istituzionali firmatari del protocollo.

“Dapprima – ha aggiunto – la riqualificazione e la nascita del Campus a Santa Monica con l’Università Cattolica del sacro Cuore, ora in questa nuova area con il Politecnico di Milano, per dare un nuovo futuro e nuove opportunità ai nostri giovani ed accrescendo non solo l’offerta formativa, ma anche nuovi progetti innovativi al servizio della provincia e delle imprese. Un complesso intervento che darà quindi la possibilità di poter dare vita alla nuova cittadella della sicurezza, riutilizzando spazi e rendendoli più funzionali alle diverse esigenze delle Forze dell’Ordine”.

“Come rappresentante dello Stato sul Territorio – ha dichiarato il Prefetto Corrado Conforto Galli – non posso che esprimere grande soddisfazione per questa iniziativa che riveste un indubbio valore sociale perché ha saputo conciliare i diversi interessi pubblici in gioco, quanto mai coincidenti in quest’occasione.

E’ un’iniziativa di grande respiro sotto il profilo dello sviluppo territoriale, in quanto è riuscita a valorizzare beni altrimenti poco utilizzati, rispondendo contestualmente all’esigenza di ampliamento dell’offerta formativa; inoltre, garantisce una visione più complessiva delle esigenze della città e rende anche più funzionale l’attività delle articolazioni delle Forze di polizia, con un indubbio, positivo contenimento delle spese pubbliche legate ai canoni da locazione passiva.

Questa è un’iniziativa che ha in sé una visione strategica di sviluppo territoriale e di questo non posso che esprimere un grato riconoscimento al Cavalier Arvedi, alla Fondazione Arvedi Buschini per come, ancora una volta, abbia saputo declinare concretamente, grazie al suo determinante contributo, questa visione”.

“Colpiti dalla testimonianza di entusiasmo e passione per il futuro della nostra città che ci viene offerta dal cavalier Giovanni Arvedi e dalla sua Fondazione, anche noi, come Diocesi cogliamo la sfida di dialogo tra le generazioni e di capacità formativa che con questo nuovo progetto viene lanciata alla comunità civile ed ecclesiale di Cremona”, ha detto il vescovo Mons. Antonio Napolioni.

“È un impegno per cui ci siamo già attivati in questi anni con la Pastorale universitaria e gli altri Uffici diocesani, offrendo servizi alla crescente comunità universitaria che vive dentro e con la nostra città. È un impegno che con convinzione intendiamo proseguire, insieme a tutte le realtà sul territorio che con fiducia offrono ai nostri giovani spazi e occasioni per essere protagonisti di una società più giusta e pronta ad affrontare le grandi questioni del nostro tempo”.

