Sono 14 le aziende cremonesi che da lunedì 8 a giovedì 11 maggio esporranno i loro prodotti a TuttoFood 2023. La piattaforma per la filiera agroalimentare più importante in Italia e tra le prime in Europa che si tiene con cadenza biennale nel quartiere FieraMilano di Rho, vedrà presenti oltre 1.200 espositori provenienti da almeno 35 Paesi.

Cremona sarà rappresentata dall’Oleificio Zucchi, da Rivoltini Alimentare Dolciaria specializzata nella produzione di torrone artigianale, dalla MartinoRossi di Gadesco Pieve del Mona che produce farine, semilavorati e ingredienti senza glutine, senza allergeni e senza OGM, il cibo cinese e asiatico di Mulan, le mostarde e le salse di Luccini e della Top single service che produce e confeziona condimenti, creme e salse, anche etniche, e ancora le mostarde e salse di frutta della ditta Fieschi. Alinor, con sede a Ripalta Cremasca, che trasforma gli alimenti primari come il latte, il riso, la soia e l’avena in bevande vegetali, Casalasco società agricola di Rivarolo del Re, uno dei maggiori gruppi in Europa e nel mondo per la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione del pomodoro, il caviale italiano esclusivo prodotto da Adams di Pandino, Salumificio San Michele con sede ad Offanengo e la Società agricola Bettella di Gabbioneta Binanuova. E ancora Cremonesi Formaggi con sede a Crema e Regalpack azienda cartotecnica specializzata nella produzione di scatole per confezioni regalo destinate a contenere prodotti alimentari, dolciari, enogastronomici. Eleonora Busi

