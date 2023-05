Cremonese in campo questa sera, sabato 6 maggio, alle 20.45 per un delicatissimo scontro salvezza contro lo Spezia. Abbandonata la difesa a 3 tipica del corso tecnico di Luca Gotti, Leonardo Semplici ha trovato nel 4-3-3 il sistema di gioco di riferimento per i bianconeri.

Nonostante la classifica precaria (due vittorie nelle 18 gare del 2023, l’ultima due mesi fa) e il 14esimo possesso palla del torneo, i bianconeri sono una squadra che spesso, se costretta, si prende la responsabilità di gestire il pallone.

