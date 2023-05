Tragico incidente, oggi pomeriggio poco dopo le 16 al Cremona Circuit di San Martino del Lago dove erano in corso le prove libere. A perdere la vita è stato Davide Rolando, 47 anni, pilota torinese. L’uomo, in sella ad una Bmw 1000, è stato improvvisamente travolto da un altro motociclista bergamasco mentre stava allontanandosi dalla pista dopo una caduta. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi, ma per Rolando non c’è stato nulla da fare. Inutili i disperati tentativi di rianimazione da parte dei sanitari. Al Cremona Circuit sono arrivati anche i carabinieri che dovranno effettuare accertamenti sulla dinamica di quanto accaduto, documentata dal sistema di telecamere interno del circuito. Intanto la salma è già rientrata a Torino con la famiglia.

Rolando, che lascia la moglie Nadia, era titolare di un centro per revisioni auto e preparazione moto a Borgone Susa, in provincia di Torino. Le moto, il suo grande amore. Per anni, come spiegava lui stesso poco tempo fa in un’intervista a Trofeinmoto.it., la sua passione per la pista era rimasta circoscritta al mondo delle prove libere, poi, nel 2017, aveva iniziato a correre in un vero campionato. Era entrato nella categoria Race Attack e alla prima stagione su pista era riuscito a laurearsi campione nella classifica Rookies, dedicata agli esordienti e chiudere secondo nella “assoluta”. Quattro anni dopo, nel 2021, aveva concluso la stagione al quarto posto. “L’importante per me è divertirmi ed essere competitivo”, diceva.

L’anno scorso sulla stessa pista del Cremona Circuit, erano morti altri due piloti. Due incidenti in meno di 24 ore.

il primo incidente mortale, costato la vita a Jurgen Markus Zeisler, di nazionalità svizzera, 48 anni, che è caduto in un rettilineo perdendo il controllo della sua moto. Un incidente banale, peraltro nemmeno a velocità troppo sostenuta (100 km all’ora, per bolidi che in genere toccano anche i 250 km all’ora): ma il 48enne è finito nella ghiaia ed è rotolato per diversi metri. Ha provato a rialzarsi ma poi è stramazzato al suolo, finendo in Rianimazione all’ospedale Maggiore di Cremona: qui Jurgen Markus è morto in serata dopo avere riportato lesioni agli organi interni.

Diversa la dinamica dell’incidente costato la vita domenica a Jodok Gassner, 23 anni, originario del Principato del Lichtenstein. Il 23enne è stato travolto da una moto che lo seguiva, dopo essere scivolato: un sinistro molto simile a quello fatale per Marco Simoncelli in Malesia il 23 ottobre 2011. Jodok ha riportato un trauma cranico, è stato intubato ed è finito in Terapia Intensiva. Ha superato la notte ma è spirato nella mattinata di lunedì per le gravi fratture riportate.

© Riproduzione riservata