Gli scatti più rappresentativi della fotografa americana Beth Moon sono esposti fino al 21 maggio al Dipartimento Arti Visive di Soresina, nella mostra “Time and memory” realizzata in collaborazione con la Salamon Fine Art Gallery di Milano. Un progetto artistico che ha come filo conduttore la natura e il primordiale rapporto con l’uomo. Nata in Wisconsin poi trasferitasi in Inghilterra, Beth Moon ha rivolto l’obiettivo verso gli alberi, quei leggendari abitanti della Terra che hanno saputo adattarsi e resistere ai cambiamenti ambientali e all’impatto dell’uomo. Beth Moon è tra le poche fotografe statunitensi contemporanee a utilizzare una tecnica di stampa del XIX secolo, quella al platino palladio che secondo l’artista «garantisce la sopravvivenza non solo dell’uomo e della natura, ma della fotografia stessa». La mostra “Time and memory” è visitabile con ingresso libero il sabato e la domenica, poi gli altri giorni su prenotazione. Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata