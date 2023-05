Mentre sul cremonese si scontrano le opposte fazioni in tema di biometano (scatenate dal progetto di A2A per il maxi impianto previsto a Gerre de Caprioli), arriva il 16 maggio la tappa provinciale del consorzio CIB – Consorzio Italiano Biogas, che sta organizzando da alcune settimane un “FarmingTour” per scoprire le aziende agricole che investono nel settore. L’appuntamento è a Grumello Cremonese nella Società Agricola Palazzetto di Zanengo, in occasione dell’inaugurazione del nuovo impianto di biometano aziendale.

Per l’occasione è stato invitato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“La Società Agricola Palazzetto – spiegano dal consorzio CIB che organizza l’evento – è una realtà d’eccellenza della provincia cremonese e uno dei primi impianti biogas integrati all’allevamento. Si tratta di un’azienda cerealicolo-zootecnica di vacche da latte con 790 capi e una superficie che raggiunge i 530 ettari, all’avanguardia per il ricorso a pratiche agronomiche avanzate (stalla dotata di di robot per la mungitura, rotazioni colturali con graduale inserimento di doppi raccolti fino a quasi il 70% della superficie agricola, interramento del digestato, minima lavorazione del suolo) e carbon negative”.

