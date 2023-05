“In sella contro le leucemie: pedAILiamo insieme!”. Per sostenere il grande progetto delle Case di accoglienza di AIL Brescia, un’amica dell’Associazione ha deciso di dedicare una iniziativa di Personal Fundraising.

Simona è una ragioniera in bicicletta di quasi 50 anni che in sella alla sua bici condurrà alla scoperta di tutte le sezioni AIL della Lombardia in un bellissimo itinerario dalla pianura, ai laghi, alla montagna.

Il 13 maggio alle 9.45 Simona partirà da Casa AIL Emilia Lucchini, in via Oberdan 1 a Brescia, per percorrere 800 KM in una settimana e arriverà a Cremona il 14 maggio tra le 16.00 e le 17.00 in piazza Duomo.

“Il mio obiettivo”, spiega Simona, “è raggiungere € 5.625 pari alla quota ideale di una settimana di soggiorno in Casa AIL per i 15 appartamenti che AIL Brescia mette a disposizione gratuitamente ai pazienti e alle loro famiglie. Credo tantissimo in questa sfida perché so che a me ritornerà il doppio rispetto a quello che do: mi diverto e al contempo sostengo una buona causa ma ancor di più posso aiutare tanti Pazienti ematologici lontani dalle loro abitazioni.”

Chiunque potrà unirsi anche solo per un piccolo tratto a Simona e sostenerla durante il percorso.

Ecco le tappe:

· sabato 13/05 verso le 9.45 partenza da Brescia e arrivo a Mantova (90km);

· domenica 14/05 da Mantova a Cremona (90km);

· lunedì 15/05 da Cremona a Bergamo passando per Crema (100km);

· martedì 16/05 da Bergamo a Pavia (100km);

· mercoledì 17/05 partenza da Pavia verso Milano (AIL) e nello stesso giorno proseguirò per Varese (100km);

· giovedì 18/05 tappa corta per riprendere fiato da Varese fino a Lecco passando per Como (65km);

· venerdì 19/05 da Lecco con il treno fino a Colico, da qui in bici fino a Sondrio (AIL) passando per Morbegno. Si riparte passando per Tresenda e passo Aprica, pernottamento a Edolo (100km);

· sabato 20/05 rientro a Brescia passando per Breno, Pisogne e Iseo (125km).

© Riproduzione riservata