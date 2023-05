E’ partito il 2 maggio il primo corso per autista di mezzi pesanti 2023 che ha avuto inizio nella sede IAL di Cremona, il Primo corso “Il Mestiere di Autista”. Un progetto, il corso per autisti di mezzi pesanti, la cui realizzazione ha richiesto un anno di lavoro – è organizzato da FIT-CISL Presidio di Cremona, IAL Lombardia – Impresa Sociale, con la partecipazione di ACS ALL CAR SERVICE.

“Si tratta di un percorso di formazione – illustra Elisabetta Larini, Responsabile IAL Lombardia di Cremona – sostenuto dalle Imprese di trasporto della provincia di Cremona, per conseguire le competenze di autisti per autoveicoli superiori a 3,5 Tonnellate”.

Il percorso formativo della durata di circa 4 mesi, è rivolto a persone con età minima 21 anni, in possesso di Patente B, prevede il conseguimento delle Patenti C ed E, la possibilità di tirocinio in azienda, conseguimento CQC – ovvero la Carta di Qualificazione del Conducente – e inserimento in ditta partner del progetto con un contratto di apprendistato. Saranno acquisite le competenze per il trasporto con veicoli su gomma e conoscenze di manutenzione ordinaria del veicolo. Il corso in presenza, durante la settimana si terrà in orario serale, sabato e domenica.

“Il progetto spiega Angelo Laface, Segretario della FIT-CISL Presidio di Cremona – è rivolto a disoccupati di Cremona e Provincia, nasce da un’idea della Segreteria di Presidio FIT-CISL di Cremona – nell’ambito Unione Sindacale Territoriale Cremona Mantova CISL ASSE DEL PO – e IAL Lombardia di Cremona, con la partecipazione attiva del Gruppo Storti – Trasporti Pesanti di Piadena e del Gruppo Magli-Magli Intermodal Service di Brescia e Cremona”.

Una collaborazione fondamentale quella con le aziende, come spiega il componente della FIT-CISL cremonese Graziano Badolato: “Si tratta di una scelta fondamentale e strategica per le aziende del territorio, che grazie alla collaborazione di un’importante Società che si occupa di Scuola Guida con sede a Cremona, offrirà ai partecipanti il proprio supporto, attraverso competenze, tecnologie e personale qualificato all’insegnamento, per il conseguimento di patente della guida dei camion”.

“Il progetto – spiega Barbara Corini, referente IAL Lombardia – sarà parzialmente finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito del programma GOL e metterà a disposizione delle imprese partner, un plafond che contribuirà alla propria economia; agevolando l’accesso nel mondo del lavoro a giovani disoccupati, alla formazione e delle loro competenze, migliorandone i risultati aziendali. Il Progetto Formativo potrà essere costruito “ad hoc” sulle necessità/peculiarità dell’azienda con esercitazioni e presentazione di casi aziendali specifici”.

Rimarranno comunque aperte per tutto il 2023, le candidature ai successivi corsi per autisti di mezzi pesanti. Per maggiori informazioni si possono contattare gli Uffici IAL di via Dante 121 a Cremona telefonando al numero 0372 36450 o scrivendo una email all’indirizzo sede.cremona@ialombardia.it. In alternativa ci si può rivolgere anche al sindacato: la sede FIT-CISL Presidio di Cremona di Via Agli Scali 18 e si può contattare il segretario Laface al numero 3356948016 o all’email angelo.laface@cisl.it.

