Nuova riunione del Comitato che si sta opponendo alla realizzazione dell’impianto di biometano ad opera di A2A nella frazione Bosco ex Parmigiano del Comune di Cremona, ma confinante con le abitazioni di Gerre de’ Caprioli. L’assemblea, la seconda dopo quella costituiva del 19 aprile, è convocata per mercoledì 17 maggio alle 20,45 nella sala Giovanni Paolo II della Parrocchia di San Gioacchino a Bosco ex Parmigiano, Comune di Gerre de Caprioli. All’ordine del giorno, la presentazione dell’Atto costitutivo del Comitato e conferma dell’organo direttivo; presentazione delle iniziative attuate, di quelle in fase di organizzazione e condivisione di nuove proposte; creazione di una struttura operativa permanente del Comitato su base volontaria degli iscritti.

“Trattandosi di una seduta di taglio prevalentemente operativo – spiega Luigi Lipara – per accelerare le procedure si è scelto di svolgere anche questa assemblea al di fuori del Comune di Cremona ma che per le prossime iniziative il Comitato si sta organizzando per portare la propria azione a Cremona città”.

