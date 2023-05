Teatro Ponchielli al completo per il concerto di Giorgia nella tappa cremonese del suo primo tour nei teatri, in 30 anni di carriera. Si presenta in maglia luccicante e gonna lunga, quasi al buio per le prime tre canzoni, sullo sfondo di una scenografia luminosa che richiama l’uomo vitruviano, esattamente come nella copertina del disco che dà il titolo al tour, “Blu”. Il pianoforte alla sua destra, sull’altro lato la band di quattro elementi: basta poco per creare l’atmosfera giusta per scaldare il pubblico fin dalle prime note di “Gocce di memoria”. Ritmi dance in “Meccaniche celesti” e rythm and blues in “Scelgo ancora te”, a cui segue il primo stacco per dialogare con il pubblico: “Vieni quassù “, le gridano dall’alto e lei sta al gioco, scherza, racconta un aneddoto calcistico, ammicca a una coppia in prima fila che ha portato il bambino, molto piccolo a teatro. “L’ho fatto anch’io” racconta. “Prima vedendo il teatro vuoto ero affascinata da tanta bellezza, ma adesso che ci siete voi è molto più bello”, dice prima di tornare a intonare “Non mi ami”.

Una scaletta che mescola vecchie e nuove canzoni, da “E Poi” fino all’ultima, presentata a Sanremo, “Parole dette male”, accompagnate dagli applausi scroscianti di un pubblico prevalentemente di mezza età, ma con un entusiasmo senza limiti.

© Riproduzione riservata