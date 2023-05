Mercoledì 17 maggio, dalle 8 alle 10, davanti all’ospedale di Cremona, o in caso di pioggia nella chiesa dell’ospedale, appuntamento con “Una preghiera per la vita”, con l’obiettivo di risvegliare le coscienze sull’aborto.

“Tre notizie si sono avvicendate negli ultimi 30 giorni”, si legge in una nota stampa a firma di Giorgio Telò, referente per Cremona dell’associazione “Ora et Labora in difesa della Vita”. “prima il piccolo Enea, neonato lasciato nella Culla per la Vita del Policlinico di Milano; secondo caso, una neonata lasciata nella Culla per la Vita del comitato di Bergamo della Croce Rossa; in entrambi i casi con una commovente lettera della madre; terzo caso, una neonata trovata morta in un cassonetto Caritas degli abiti usati a Milano e probabilmente nata già morta. Tre casi strazianti di madri che comunque hanno portato a termine le loro gravidanze, cioè hanno rispettato, curato, amato la vita di questi piccoli. Ben vengano la culle per la vita, ne abbiamo una anche presso l’Ospedale di Cremona, ma è bene ricordare alle madri che hanno grandi difficoltà a tenere il proprio bimbo, che è sempre possibile partorire in ospedale richiedendo l’ anonimato. Purtroppo invece la soluzione che ti fornisce lo Stato moderno e democratico è l’eliminazione del problema alla radice, cioè l’uccisione del figlio nel grembo materno, tramite il cosiddetto aborto sicuro e legale. A cotanto obbrobrio non ci rassegneremo mai e sempre agiremo, pacificamente ma con assoluta determinazione, perché sia eliminato l’aborto legalizzato dalla faccia della terra”.

© Riproduzione riservata