Se il concerto fosse proseguito oltre la mezzanotte, magari in scaletta sarebbe comparso anche un brano di auguri visto che oggi Stevie Wonder compie 73 anni; di certo ieri sera l’omaggio in musica all’iconico artista americano è riuscito, considerate le emozioni suscitate nel pubblico e diventate uno scroscio di applausi.

Il trombettista Fabrizio Bosso si è esibito nell’Auditorium G. Arvedi per la rassegna CremonaJazz, organizzata da Unomedia e Museo del Violino con la direzione artistica di Roberto Codazzi. Un gradito ritorno quello dell’artista nella città di Stradivari a cinque anni dalla precedente esibizione. In scena ha portato il progetto We Wonder, con la tracklist del disco tributo a Stevie Wonder che il trombettista ha inciso insieme ai musicisti Julian Oliver Mazzariello al pianoforte e tastiere, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e basso elettrico e Nicola Angelucci alla batteria.

Nella sala cremonese il quartetto ha eseguito pezzi intramontabili come “Another Star”, “Isn’t she Lovely”, “Overjoyed” scelti da un repertorio che va dagli Anni Sessanta al 2004 e riletti in chiave jazz, con accurati arrangiamenti che lasciano spazio all’improvvisazione. “È una delle prime volte che riesco a presentare tutti i brani di un disco ed è il nostro modo di rendere tributo ad un genio della musica” ha raccontato il trombettista, affascinando il pubblico insieme al suo storico gruppo con una performance impeccabile.

Federica Priori

