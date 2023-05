L’iniziativa NOTTE DEI MUSEI AL TORRIANI, avviata con successo da vari anni e interrotta nel 2020 e nel 2021 per l’emergenza pandemica, nasceva con l’intento di valorizzare il patrimonio museale della scuola e al tempo stesso offrire agli studenti, alle famiglie, ai docenti e al personale ATA un’occasione di incontro. Quest’anno la Notte dei Musei Torriani si tiene il 19 maggio e chiude la settimana Europea dei musei che ha visto l’apertura notturna dei musei di Cremona la settimana prima. Laboratori tecnologici e creativi, la musica, l’espressività, la didattica e l’innovazione racconteranno il tema MONDI, REALTA’, METAVERSO.

E’ una proposta complessa che verrà esplorata da vari punti di vista e prospettive: Metaverso, realtà virtuale, realtà aumentata sono intrecciate, ma non sono la stessa cosa, e non si trovano nemmeno nella stessa classe concettuale. Piattaforme e tecnologie che consentono di esperire altri mondi inducono a una riflessione su ciò che siamo ora e su quale sia il verso, il destino della nostra realtà.

Studenti e docenti del Torriani, nella Notte dei Musei 2023, si interrogano, dalle prospettive delle diverse discipline scolastiche e dei diversi indirizzi di studio, su questi intrecci di storie e visioni di ciò che è o sembra realtà. Per questo ci saranno performance teatrali, robotica, metaverso, realtà virtuale, realtà aumentata, videogiochi, informatica, meccanica, chimica, industria, esposizioni, viaggi, fumetti, e-book e molto altro ancora per una serata di impegno e divertimento.

Ospiti di eccezione, che durante l’anno scolastico hanno seguito alcuni di questi laboratori, lo scrittore Pier Vittorio Mannucci e gli autori e illustratori Matteo Demonte e Ciaj Rocchi.

La Notte dei Musei Torriani sarà anche l’occasione per ricordare insieme, con tanta riconoscenza, stima e affetto alcuni docenti che ora non ci sono più: il prof. Fabio Faccini, mancato durante i mesi del primo lockdown, e poi i lutti di quest’anno: i professori Fanfo, Bedeschi e Granelli. Tutti loro hanno lasciato un segno importante nella scuola. L’inaugurazione con una sorpresa alle 20:00 del 19 maggio, atrio del Torriani, via Seminario 19.

L’evento è aperto alla cittadinanza. Musica Live, bar aperto.

