È stato presentato ieri pomeriggio, sabato 13 maggio, a partire dalle 18.00 il libro “In campo la vita sparisce”, il romanzo-omaggio di Loris Caruso a Diego Armando Maradona edito da Castelvecchi.

Nella sede dell’Associazione Latinoamericana di Cremona, l’autore – che insegna Sociologia all’Università di Bergamo – ha dialogato con il giornalista di CremonaSport e Cremona1 Mauro Taino.

Dalle Cebollitas al Mondiale con l’Argentina, tutte le maglie della sua vita, le panchine, le interviste, gli show televisivi, ma anche le ore passate in riva al fiume Paranà, nascosto dalla vegetazione nei dintorni di Esquina.

Un libro in cui si intersecano più piani: è la storia di Diego e quella di Maradona, un inizio che si sovrappone alla fine, cose terrene e ultraterrene. C’è tutto Maradona: il campione, l’uomo, l’onnipotenza e l’estrema fragilità.

Un volume che parla di calcio, ma che sovrappone diversi piani in un continuo gioco di contrasti: un presente tra futuro e passato, una vita tra realtà e immaginazione, tra terreno e ultraterreno.

C’è tanto calcio, ma soprattutto c’è tanta umanità nelle pagine di Diego Maradona come le ha scritte Caruso: è la storia del più grande giocatore di tutti i tempi e dell’uomo che è stato quel giocatore, ma soprattutto cosa ha rappresentato per i napoletani, gli argentini e non solo, a prescindere che siano o meno tifosi.

L’autore e il gornalista hanno analizzato le contraddizioni di Maradona, ma se il campo rimane il luogo dove “la vita sparisce”, dove Diego è felice e nel suo ambiente, la narrazione di questa storai esce presto dallo stadio sconfinando nell’arte, nell’umano e nel divino.

Non sono mancati i riferimenti anche ad opere dedicate al campione argentino e nemmeno le testimonianze dei connazionali presenti.

Perché Maradona, in fondo, è stato come ognuno di noi, “capace di gesti paradisiaci e delle bassezze più animalesche”, come ha detto lo stesso Caruso.

